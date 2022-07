DL Aiuti, il M5S si oppone e rischia la crisi di Governo (Di giovedì 14 luglio 2022) Ci sono momenti e momenti nella storia di un paese. Il periodo storico in cui stiamo vivendo, caratterizzato dalla grave situazione in Ucraina, dovrebbe porre l’unità di Governo come obbiettivo principale dei vari partiti. Invece questo non sembra il caso della politica italiana, pronta ad una nuova rivoluzione. Il M5S infatti ha annunciato la sua decisione di non votare la fiducia al dl Aiuti. L’ex premier Conte ha dichiarato infatti di non essere favorevole al decreto legislativo e per tanto ritiene di dover seguire una certa linearità nelle sue azioni. D’altro canto, Di Maio e Letta si vedono molto più preoccupati da un eventuale voto negativo alla fiducia, in un momento storico allarmante nel panorama mondiale. C’è addirittura chi come Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, sostiene che: “il Paese non può rimanere ... Leggi su zon (Di giovedì 14 luglio 2022) Ci sono momenti e momenti nella storia di un paese. Il periodo storico in cui stiamo vivendo, caratterizzato dalla grave situazione in Ucraina, dovrebbe porre l’unità dicome obbiettivo principale dei vari partiti. Invece questo non sembra il caso della politica italiana, pronta ad una nuova rivoluzione. Il M5S infatti ha annunciato la sua decisione di non votare la fiducia al dl. L’ex premier Conte ha dichiarato infatti di non essere favorevole al decreto legislativo e per tanto ritiene di dover seguire una certa linearità nelle sue azioni. D’altro canto, Di Maio e Letta si vedono molto più preoccupati da un eventuale voto negativo alla fiducia, in un momento storico allarmante nel panorama mondiale. C’è addirittura chi come Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, sostiene che: “il Paese non può rimanere ...

Pubblicità

marcodimaio : Il M5S non voterà la fiducia al Dl aiuti, cioè oltre 20 mld di aiuti a famiglie e imprese. “Non basta la parola di… - lorepregliasco : Il consiglio nazionale del M5S ha deciso di non votare, con uscita dall'Aula, domani al Senato sulla fiducia posta… - AlexBazzaro : Salvini: se domani M5S non vota il dl Aiuti si torni al voto - COOPapERino21 : RT @PagellaPolitica: Il decreto “Aiuti”, che il M5s non vuole votare in Senato, contiene una norma per facilitare la costruzione di un term… - tempoweb : 'Non parteciperemo al voto'. #Conte trova coraggio e sfida #Draghi @lefrasidiosho per #iltempodioshø… -