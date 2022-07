Pisa | applicava tassi di interesse del 65% Arrestato usuraio e la complice - Cronaca - lanazione it

(Di mercoledì 13 luglio 2022) La vittima si era rivolta allo strozzino per far fronte a una crisi di liquidità nel 2017 e ancora stava pagando gli interessi del ...

Pubblicità

Nazione_Pisa : Pisa, applicava tassi di interesse del 65%. Arrestato usuraio e la complice -

LA NAZIONE

La vittima si era rivolta allo strozzino per far fronte a una crisi di liquidità nel 2017 e ancora stava pagando gli interessi del ...... una dodicenne dinon ancora vaccinata, che era andata sull'isola per le vacanze di Natale con ...a imbarcarsi sul traghetto Olbia - Livorno dopo il diniego della compagnia chela ... Pisa, applicava tassi di interesse del 65%. Arrestato usuraio e la complice La vittima si era rivolta allo strozzino per far fronte a una crisi di liquidità nel 2017 e ancora stava pagando gli interessi del prestito ...