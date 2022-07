Torino | colpo in arrivo per Juri? | pronti 10 milioni!

(Di sabato 9 luglio 2022) Ildi Urbano Cairo si conferma come una delle squadre più attive in questa prima parte di calciomercato; infatti secondo quanto riportato da La Stampa il club piemontese avrebbe presentato un’offerta per Riccardo Orsolini. La cifra messa sul tavolo dai granata si aggirerebbe attorno ai 10 milioni di euro, tra prestito oneroso a 1,5 milioni di euro e obbligo di riscatto a determinate condizioni. Orsolinicalciomercato Orsolini piace a molte squadre, tra cui Sassuolo e Napoli, ma ilsi muove concretamente. L’obiettivo è andare incontro alle richieste di Ivan? rinforzando il reparto offensivo, soprattutto dopo le partenze di Andrea Belotti e Josip Brekalo. L’attaccante italiano classe 1997 si è messo in mostra durante la passata stagione di Serie A siglando 6 gol e 3 assist ...

Pubblicità

Epiphinon : RT @opificioprugna: #Torino, stupro: sentenza shock del Tribunale “Fu violenza sessuale indotta”. Quindi se a uno viene sparato un colpo è… - GabrielParker74 : RT @opificioprugna: #Torino, stupro: sentenza shock del Tribunale “Fu violenza sessuale indotta”. Quindi se a uno viene sparato un colpo è… - LUZrossonero : RT @Nicol35807036: Stag. 21-22 Messias: 26 presenze, 5 gol (+ 1 gol in CL e 2 assist decisivi a Verona e contro l'atalanta) Di Maria: 2… - dr__polemica : @Pasky973 10 a Pogba e nessun colpo a sorpresa e 22 a Di Maria e non a Zaniolo. E i numeri il marketing li sa moool… - stylesun__ : RT @opificioprugna: #Torino, stupro: sentenza shock del Tribunale “Fu violenza sessuale indotta”. Quindi se a uno viene sparato un colpo è… -

... il prossimoviola sarà il terzino destro Dodò, che verrà acquisto dallo Shakhtar per 14,5 ...invece ha in pugno Bremer (accordo per un quinquennale da 3 milioni) e ora cerca l'intesa col, ...Troppo furbi e scaltri aoppure un po' ingenui - diciamo così - a Manchester Chissà. Fatto sta che ieri la Juve ha riaccolto con entusiasmo il suo fuoriclasse: bentornato a casa. Un'...Ha bisogno di libertà, ma anche di un copione di alto livello, possibilmente da mezzala sinistra, al posto quindi del connazionale Rabiot ...1944: A Ravarino, provincia di Modena, nasce Renzo Corni. Cresciuto come calciatore al Filadelfia, si affaccia alla prima squadra sul finire degli anni Sessanta. Finita la carriera, torna al Toro come ...