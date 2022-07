Ascolti TV | Martedì 5 Luglio 2022. Ricatto d’Amore vince con il 16%. Sono Tornato fermo al 9.8%. Parte bene Battiti Live (12.3%). Cresce Techetechetè con la Carrà (21.5%). Palinsesti Mediaset 13.9% (Di mercoledì 6 luglio 2022) Techetechetè Nella serata di ieri, Martedì 5 Luglio 2022, su Rai1 il film Ricatto d’Amore ha appassionato 2.371.000 spettatori pari al 16%. Su Canale 5 la prima tv di Sono Tornato ha raccolto davanti al video 1.485.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Rai2 Dalla Strada al Palco ha interessato 1.155.000 spettatori pari all’8.7% di share. Su Italia 1 il ritorno di Cornetto Battiti Live ha intrattenuto 1.521.000 spettatori con il 12.3% (presentazione 7 minuti: 1.160.000 – 7.5%). Su Rai3 Filorosso ha raccolto davanti al video 782.000 spettatori pari ad uno share del 5.7% (presentazione di 30 minuti: 763.000 – 4.7%). Su Rete4 Dynasties – L’avventura della vita otalizza un a.m. di 412.000 spettatori con il 2.8% di ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 6 luglio 2022)Nella serata di ieri,, su Rai1 il filmha appassionato 2.371.000 spettatori pari al 16%. Su Canale 5 la prima tv diha raccolto davanti al video 1.485.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Rai2 Dalla Strada al Palco ha interessato 1.155.000 spettatori pari all’8.7% di share. Su Italia 1 il ritorno di Cornettoha intrattenuto 1.521.000 spettatori con il 12.3% (presentazione 7 minuti: 1.160.000 – 7.5%). Su Rai3 Filorosso ha raccolto davanti al video 782.000 spettatori pari ad uno share del 5.7% (presentazione di 30 minuti: 763.000 – 4.7%). Su Rete4 Dynasties – L’avventura della vita otalizza un a.m. di 412.000 spettatori con il 2.8% di ...

