Traffico Roma del 03-07-2022 ore 07 | 30

(Di domenica 3 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno ben trovati e buona domenica al microfono Sonia cerquetani incidente con code sulla diramazionenord della Autosole tra Raccordo Anulare e Settebagni in città daregolare Al momento ilsulle altre strade ed autostrade della capitale a che ora per oggi domenica 3 luglio per lavori di manutenzione e variazioni cancellazioni e sostituzioni con bus sulla linea fl6Cassino da domani lunedì 4 luglio nuovi lavori sulla rete idrica in via Ardeatina con chiusura della strada tra via di Tor Pagnotta il raccordo anulare nelle due direzioni non ci saranno variazioni per il trasporto pubblico locale maggiori informazioni su queste da altre notizie sul sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione ...