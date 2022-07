F1 | Charles Leclerc | “Deluso ma felice per Sainz Speriamo domani sia la giornata giusta”

Leggi su oasport

(Di sabato 2 luglio 2022) Qualifiche col brivido quelle da poco concluse a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2022 di Formula 1, concluse con Carlosche ha conquistato la sua prima pole position grazie al miglior giro concluso in 1:40.983, precedendo per appena 72 millesimi Max Verstappen. Partirà dalla seconda fila, in terza posizione,: il pilota monegasco della Ferrari ha chiuso il suo miglior giro in 1:41.298 e, nell’ultimo tentativo, ha perso il controllo della sua vettura causando una breve bandiera gialla, che ha fatto rallentare (inavvertitamente) Verstappen. Delusione giustificata per il monegasco, ma al tempo stesso è contento per la pole del compagno di squadra: “per il terzo posto? Sì, ma sonoperche oggi ha fatto un gran lavoro. Peccato per ...