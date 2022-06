Ultime Notizie – M5S, ira Grillo: “Strumentalizzato, su me e Draghi cazz…” (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Ogni volta vengo Strumentalizzato e raccontano cazzate su di me e su Draghi…”. Così Beppe Grillo, raccontano all’Adnkronos alcuni dei suoi fedelissimi, si è sfogato questa mattina, fortemente rammaricato per le dichiarazioni del sociologo Domenico De Masi sulle parole che il premier avrebbe affidato al garante del M5S chiedendogli, stando al professore molto vicino ai 5 Stelle, di togliere la guida del Movimento all’ex presidente del Consiglio. Anche il suo rammarico per l’accaduto sarebbe dietro la scelta di non vedere la delegazione del M5S al governo. Intanto, in serata, fonti di Palazzo Chigi sottolineano come il presidente del Consiglio non abbia mai detto o chiesto a Beppe Grillo di rimuovere Giuseppe Conte dal M5S. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Ogni volta vengoe raccontano cazzate su di me e su…”. Così Beppe, raccontano all’Adnkronos alcuni dei suoi fedelissimi, si è sfogato questa mattina, fortemente rammaricato per le dichiarazioni del sociologo Domenico De Masi sulle parole che il premier avrebbe affidato al garante del M5S chiedendogli, stando al professore molto vicino ai 5 Stelle, di togliere la guida del Movimento all’ex presidente del Consiglio. Anche il suo rammarico per l’accaduto sarebbe dietro la scelta di non vedere la delegazione del M5S al governo. Intanto, in serata, fonti di Palazzo Chigi sottolineano come il presidente del Consiglio non abbia mai detto o chiesto a Beppedi rimuovere Giuseppe Conte dal M5S. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

