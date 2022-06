Ancora una tragedia in città: uomo trovato senza vita nel suo appartamento (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ancora un decesso nel Rione Libertà. Un uomo è stato trovato privo vita all’interno di una abitazione al terzo piano in una traversa di via Napoli. L’uomo, un 75enne, era riverso sul pavimento in prossimità di una porta. Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per entrare nell’abitazione dove hanno fatto la macabra scoperta Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Questura di Benevento, la polizia scientifica e il personale del 118. Le cause del decesso dovrebbero essere naturali. L’uomo, a quanto si è appreso, ha accusato un malore alcuni giorni fa e la morte sarebbe sopraggiunta subito. Solo venerdì scorso, 24 giugno, un altro uomo era stato rinvenuto cadavere in circostanze simili in via Duca D’Aosta a poca ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –un decesso nel Rione Libertà. Unè statoprivoall’interno di una abitazione al terzo piano in una traversa di via Napoli. L’, un 75enne, era riverso sul pavimento in prossimità di una porta. Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per entrare nell’abitazione dove hanno fatto la macabra scoperta Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Questura di Benevento, la polizia scientifica e il personale del 118. Le cause del decesso dovrebbero essere naturali. L’, a quanto si è appreso, ha accusato un malore alcuni giorni fa e la morte sarebbe sopraggiunta subito. Solo venerdì scorso, 24 giugno, un altroera stato rinvenuto cadavere in circostanze simili in via Duca D’Aosta a poca ...

