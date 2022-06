Salvini critica Di Maio: se non molla la poltrona... (Di sabato 25 giugno 2022) E ancora: "Sui giornali leggo che ci sono di mezzo litigi sulle poltrone, sul limite del secondo mandato e che, chi è uscito dal M5s, ha cambiato partito per essere rieletto". Il punto è che l'ex ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 giugno 2022) E ancora: "Sui giornali leggo che ci sono di mezzo litigi sulle poltrone, sul limite del secondo mandato e che, chi è uscito dal M5s, ha cambiato partito per essere rieletto". Il punto è che l'ex ...

Pubblicità

ilgiornale : 'Non mi sta simpatico chi lascia un partito senza dimettersi'. Ma non chiede cambi al governo - andreasionis : @GianniMagini è morta in uno scenario di guerra ,una area di morte dove lei,x il suo lavoro,agiva...tragedia si,la… - aletto78 : RT @ImolaOggi: Mentana: 'Io in politica? No grazie, preferisco fare il mio mestiere. Se vince Letta o Salvini per me è assolutamente identi… - accannateveee2 : Oggi si critica l’ #Azzolina ieri si è criticato Brunetta domani si criticherà Salvini. Ma sapete qual’è la cosa… - ilPontormo : RT @ImolaOggi: Mentana: 'Io in politica? No grazie, preferisco fare il mio mestiere. Se vince Letta o Salvini per me è assolutamente identi… -