LIVE Atletica, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs vince in 10?12 davanti a Chituru Ali e Filippo Tortu (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.24 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con cronache e riepilogo della giornata su OA Sport. 22.22 vince l'Atletica Riccardi Milano 1946 in 40?27. 22.19 La Riccardi Milano schiererà in quarta frazione Rijo Hillary Wanderson Polanco, quinto nei 100 metri in 10?32 dietro a Jacobs, Ali, Tortu e Patta. 22.16 Adesso la seconda serie: Atletica Brugnera Pordenone Friulintagli, Virtus Emilsider Bologna, Atletica Riccardi Milano 1946, Atletica Bergamo 1959 Oriocenter, Atletica Vicentina, Assindustria Sport. 22.13 vince l'Atletica Biotekna, ...

