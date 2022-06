Per sei italiani su dieci il M5S sparirà, grillini divisi sul sostegno a Draghi (Di venerdì 24 giugno 2022) Nella rilevazione settimanale delle intenzioni di voto i pentastellati scendono all’11%. Fratelli d’Italia primo partito oltre il 22%, lo segue a ruota il Pd, Lega sotto il 15% Leggi su lastampa (Di venerdì 24 giugno 2022) Nella rilevazione settimanale delle intenzioni di voto i pentastellati scendono all’11%. Fratelli d’Italia primo partito oltre il 22%, lo segue a ruota il Pd, Lega sotto il 15%

Pubblicità

rubio_chef : Se sei palestinese e ti ribelli all’invasore che ti sta rubando la terra ti arrestano, per i media sei terrorista e… - Agenzia_Ansa : 'Mi hanno lasciato fuori dalla politica per sei anni quindi adesso tornerò in campo. Forza Italia fra otto mesi all… - mengonimarco : E torno a te, che sei per me… L’essenziale #MarcoNegliStadi - Mela09061860 : RT @EntropicBazaar: Se non sei emotivo devi essere razionale. E la ragione vuole che vadano difese le persone, non la terra. Che se ne bat… - Rosablu2021 : RT @ritarapis: ??In questi giorni in Commissione Giustizia al Senato si sono svolte le audizioni su sei ddl contro la violenza di genere e d… -