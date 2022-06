Gdf: Varese, tra 2021 e 2022 oltre 1.760 le violazioni accertate per trasporto valute (Di venerdì 24 giugno 2022) Milano, 24 giu.(Adnkronos) - Nel 2021 e nei primi cinque mesi del 2022, la guardia di finanza di Varese ha eseguito oltre 19 mila interventi ispettivi e 1.195 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia. Tra questi, ai confini terrestri e marittimi sono stati eseguiti 3.673 controlli sulla circolazione della valuta, per movimentazioni transfrontaliere relative ad oltre 37 milioni di euro, accertando 1.762 violazioni. E' quanto emerge dal bilancio dell'attività del nucleo di Varese, diffuso in occasione del 248esimo anniversario di fondazione della guardia di finanza. In tutto sono stati individuati 55 evasori totali, ossia esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Milano, 24 giu.(Adnkronos) - Nele nei primi cinque mesi del, la guardia di finanza diha eseguito19 mila interventi ispettivi e 1.195 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia. Tra questi, ai confini terrestri e marittimi sono stati eseguiti 3.673 controlli sulla circolazione della valuta, per movimentazioni transfrontaliere relative ad37 milioni di euro, accertando 1.762. E' quanto emerge dal bilancio dell'attività del nucleo di, diffuso in occasione del 248esimo anniversario di fondazione della guardia di finanza. In tutto sono stati individuati 55 evasori totali, ossia esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al ...

