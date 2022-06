“Contatti concreti”: Napoli, alla finestra spunta un vecchio pallino (Di lunedì 20 giugno 2022) Per il Napoli di Luciano Spalletti spunta un nome già accostato agli azzurri nelle scorse finestre di mercato. Ci sono Contatti vivi tra i club. Il calciomercato non è ancora entrato nel vivo, ma i club lavorano costantemente per far si che ci si possa trovare preparati al cospetto della nuova stagione. Al netto di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 20 giugno 2022) Per ildi Luciano Spallettiun nome già accostato agli azzurri nelle scorse finestre di mercato. Ci sonovivi tra i club. Il calciomercato non è ancora entrato nel vivo, ma i club lavorano costantemente per far si che ci si possa trovare preparati al cospetto della nuova stagione. Al netto di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

coldpatrix : RT @VerFilippo: #Frabotta contatti concreti si, accordo non ancora. #Fagioli alla finestra attendendo un margine che ad oggi non c’è. Extra… - VerFilippo : #Frabotta contatti concreti si, accordo non ancora. #Fagioli alla finestra attendendo un margine che ad oggi non c’… -