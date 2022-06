Mondiali in Qatar | Infantino esterrefatto | un altro Paese a rischio esclusione

(Di domenica 19 giugno 2022) Mancano ancora 5 mesi all’inizio deidi2022 ma continuano le polemiche: un’altra Nazionale rischia l’? Il prossimo 21 novembre avranno inizio idi2022, appuntamento attesissimo in tutto il pianeta e per cui non mancano polemiche ormai a cadenza settimanale. A tenere banco sono ancora le possibili esclusioni di alcune Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... in anticipo rispetto al consueto ruolino di marcia perché poi, tra il 13 novembre e il 4 gennaio 2023 ci sarà una pausa lunghissima in occasione dello svolgimento deidel. Andiamo a ...Nuovi strumenti di moderazioni verranno usati anche per combattere l'incitamento all'odio nei confronti dei calciatori, anche in vista dei prossimidel. Ecco le parole del Presidente ...Per “colpa” dei mondiali in Qatar quest’anno si correrà un poco in più. Il giorno prima di Ferragosto con tanti gradi di calore la prima del Campionato 2022/23. A seguire 21-28 e 31 agosto infrasettim ...Primo Mondiale a 48 squadre con 80 partite tra Usa, Canada e Messico, la Fifa ha svelato le 16 sedi dove si giocherà la rassegna del 2026 ...