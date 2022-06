LIVE Bianchin/Scampoli-Menegatti/Gottardi 0-2, Mondiali Beach 2022 in DIRETTA: Menegatti per la terza volta ai quarti! (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI OTTAVI DI LUPO-RANGHIERI AI Mondiali DI Beach VOLLEY DALLE 22.00 LA DIRETTA LIVE DEGLI OTTAVI DI NICOLAI-COTTAFAVA DI Beach VOLLEY DALLE 21.00 19.53: Per il momento è tutto, alle 21 si disputa l’ottavo di finale tra Nicolai7Cottafava e Vitor Felipe/Renato. A più tardi, buona serata 19.51: Nel frattempo Vergè-Deprè/Heidrich hanno sconfitto 2-0 (24-22, 21-10) Kravcenoka/Graudina e sono l’ottava coppia qualificata ai quarti di finale. Questi gli accoppiamenti. Quarti di finale femminili: Artacho del Solar/Clancy (Aus)-Muller/Tillmann (Ger), Bukovec/Brandie (Can)- Menegatti/Gottardi (Ita), Hughes/Kolinske ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI OTTAVI DI LUPO-RANGHIERI AIDIVOLLEY DALLE 22.00 LADEGLI OTTAVI DI NICOLAI-COTTAFAVA DIVOLLEY DALLE 21.00 19.53: Per il momento è tutto, alle 21 si disputa l’ottavo di finale tra Nicolai7Cottafava e Vitor Felipe/Renato. A più tardi, buona serata 19.51: Nel frattempo Vergè-Deprè/Heidrich hanno sconfitto 2-0 (24-22, 21-10) Kravcenoka/Graudina e sono l’ottava coppia qualificata ai quarti di finale. Questi gli accoppiamenti. Quarti di finale femminili: Artacho del Solar/Clancy (Aus)-Muller/Tillmann (Ger), Bukovec/Brandie (Can)-(Ita), Hughes/Kolinske ...

