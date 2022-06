Riconciliazione a Filetto L’Aquila | con gli auspici del Presidente tedesco Steinmeier e del cardinale Marx

(Di martedì 14 giugno 2022) di Antonio Bini– La piccola comunità abruzzese di, frazione del comune del, ha accolto Rainer Schnitzer, borgomastro di Pöcking, giunto in Abruzzo per partecipare alla commemorazione di 17 civili uccisi per rappresaglia il 7 giugno 1944, dopo l’uccisione di unnel corso di uno scontro a fuoco con un gruppo di partigiani della banda “Giovanni Di Vincenzo”. Accompagnava Schnitzer una qualificata delegazione, comprensiva di Wolfram Staufenberg e Albert Luppart, rispettivamente, secondo e terzo sindaco della cittadina bavarese. Quella diè una vicenda intricata che racchiude molteplici aspetti umani e storici. Il dramma è stato sempre vissuto intensamente dalla piccola comunità, che soffrì anche la devastazione, l’incendio di molte case, razzie e furti. Ci vollero ...

