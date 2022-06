Matrimonio digitale per Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada, sposi anche nel metaverso (Di sabato 11 giugno 2022) Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sposano sabato 11 giugno 2022 in due universi paralleli. Ebbene sì, l’attaccante dell’Herta Berlino e l’influencer bergamasca convolano a nozze non solo nella realtà – quella intesa dalla maggior parte delle persone – nel borgo toscano di Radicondoli in provincia di Siena, ma anche nel metaverso, la realtà virtuale che va tanto di moda. Un Matrimonio “per la prima volta al mondo in un posto spaziale“, ha dichiarato la 30enne. Vi raccomandiamo... Jamie Lee Curtis ha officiato il Matrimonio cosplay della figlia con la sua compagna La pubblicazione delle nozze è visibile sull’albo pretorio del Comune di Bergamo dal 7 al 14 ... Leggi su diredonna (Di sabato 11 giugno 2022)si sposano sabato 11 giugno 2022 in due universi paralleli. Ebbene sì, l’attaccante dell’Herta Berlino e l’influencer bergamasca convolano a nozze non solo nella realtà – quella intesa dalla maggior parte delle persone – nel borgo toscano di Radicondoli in provincia di Siena, manel, la realtà virtuale che va tanto di moda. Un“per la prima volta al mondo in un posto spaziale“, ha dichiarato la 30enne. Vi raccomandiamo... Jamie Lee Curtis ha officiato ilcosplay della figlia con la sua compagna La pubblicazione delle nozze è visibile sull’albo pretorio del Comune di Bergamo dal 7 al 14 ...

Pubblicità

infoiteconomia : Matrimonio digitale per Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada, sposi anche nel metaverso - zazoomblog : Matrimonio digitale per Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada sposi anche nel metaverso - #Matrimonio… - francescocolucc : RT @oss_romano: #7giugno Mazal Tov! Il viaggio tra storia e tradizioni del #matrimonio #ebraico in una mostra digitale, organizzata dal @me… - AgenziaH : RT @oss_romano: #7giugno Mazal Tov! Il viaggio tra storia e tradizioni del #matrimonio #ebraico in una mostra digitale, organizzata dal @me… - arnaldocasali : RT @oss_romano: #7giugno Mazal Tov! Il viaggio tra storia e tradizioni del #matrimonio #ebraico in una mostra digitale, organizzata dal @me… -