Usa e Corea del Sud lanciano otto missili sul mar del Giappone in risposta a Kim Jong-un. Seul: “Fermezza contro ogni provocazione” (Di lunedì 6 giugno 2022) Non uno scontro diretto, ma una prova di forza che ha avuto luogo nelle acque nipponiche. In risposta agli otto missili balistici testati dalla Corea del Nord nel Mar del Giappone, Seul e Washington hanno lanciato otto vettori terra-terra del sistema missilistico tattico “Army Tactical Missile System” (ATACMS) verso lo stesso obiettivo per circa dieci minuti a partire dalle 4.45 locali (9.45 di domenica in Italia). Lo ha riferito il Comando di Stato maggiore congiunto sudCoreano. Il presidente Yoon Suk-yeol ha spiegato che la Corea del Sud risponderà “con Fermezza e severità” a ogni provocazione nordCoreana. “Faremo in modo – ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Non uno sdiretto, ma una prova di forza che ha avuto luogo nelle acque nipponiche. Inaglibalistici testati dalladel Nord nel Mar dele Washington hanno lanciatovettori terra-terra del sistemastico tattico “Army Tactical Missile System” (ATACMS) verso lo stesso obiettivo per circa dieci minuti a partire dalle 4.45 locali (9.45 di domenica in Italia). Lo ha riferito il Comando di Stato maggiore congiunto sudno. Il presidente Yoon Suk-yeol ha spiegato che ladel Sud risponderà “cone severità” anordna. “Faremo in modo – ha ...

