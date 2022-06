GIro del Delfinato 2022, Primoz Roglic: “Sto bene, devo ancora migliorare verso il Tour” (Di domenica 5 giugno 2022) È iniziato oggi da La Voulte-sur-Rhone il GIro del Delfinato 2022. Come da tradizione, con questa corsa viene definitivamente inaugurato il periodo di preparazione verso l’appuntamento più importante del calendario delle due ruote: il Tour de France. Tra i grandi protagonisti presenti nel sud della Francia c’è Primoz Roglic che, a differenza dello scorso anno, ha deciso di mettere più giorni di corsa nella gambe prima della Grande Boucle. Lo sloveno, intercettato dai microfoni di Cycling Pro Net prima della partenza, si è espresso sulle sue ambizioni e le sue condizioni. “Sto molto meglio, mi sento in salute e sono pronto a partire”. Queste le prime parole di Roglic, come sempre capitano di una Jumbo-Visma molto completa, che potrà contare anche su ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) È iniziato oggi da La Voulte-sur-Rhone ildel. Come da tradizione, con questa corsa viene definitivamente inaugurato il periodo di preparazionel’appuntamento più importante del calendario delle due ruote: ilde France. Tra i grandi protagonisti presenti nel sud della Francia c’èche, a differenza dello scorso anno, ha deciso di mettere più giorni di corsa nella gambe prima della Grande Boucle. Lo sloveno, intercettato dai microfoni di Cycling Pro Net prima della partenza, si è espresso sulle sue ambizioni e le sue condizioni. “Sto molto meglio, mi sento in salute e sono pronto a partire”. Queste le prime parole di, come sempre capitano di una Jumbo-Visma molto completa, che potrà contare anche su ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 ?? ???? The last of the 3,445 km of the Giro d'Italia 2022. The sweetest one of all. Bravo Jai!… - reportrai3 : Ad incassare parte del miliardo di euro di 'Mr. miliardo' sono state decine di società individuali spuntate nel gir… - giroditalia : ?? #GIRO EXPRESS | Tappa 2?1? La bellezza di Verona è una perla inserita in un contesto attivo e operoso: dalle cav… - susannapanfili : RT @micheleboldrin: Per chi, nel tardo pomeriggio, fosse senza programmi definiti in giro fra VE e TV. ra le 18 e le 20, sono a Villa Con… - giro_donne : Archivio 2021 - #GiroDonne Ti ricordi cos'era successo nella Tappa 04? Gli highlights del #giro in attesa del… -