Ultime Notizie – Ucraina, Salvini: "Non ho parlato con Lavrov, ma spero di farlo" (Di giovedì 2 giugno 2022) Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov "non l'ho sentito, dovevo incontrarlo, sarebbe stata e spero sia un'occasione importante. Dialogare con la Russia e chiedere il cessate il fuoco non è un diritto, è un dovere". Lo ha ribadito il segretario della Lega, Matteo Salvini, parando a Milano. "Sono sconcertato -ha aggiunto- da ipotesi di inchieste, Copasir, chiarimenti, come se non fosse diritto di un parlamentare italiano lavorare con chiunque possa portare la pace. Se serve parlare con Lavrov è giusto e sacrosanto parlare con Lavrov, Draghi parla con Putin, fa bene a farlo". Quindi, sull'ipotesi di un viaggio a Mosca Salvini ha sottolineato che "la Lega è assolutamente compatta, qualcuno ha detto che non era informato perché alcune scelte le prendo io, mi ...

