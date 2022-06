Anticipazioni Brave and Beautiful, Puntate Turche: Suhan In Coma! (Di giovedì 2 giugno 2022) Anticipazioni Brave and Beautiful, Puntate Turche: Suhan finisce vittima del piano di vendetta di Riza, ed alla fine le sue condizioni peggiorano. Anche il bimbo che aspetta rischia di perdere la vita… A Brave and Beautiful, le difficoltà non sono mai mancate per i protagonisti. Suhan e Cesur hanno dovuto affrontare moltissime avversità e, anche verso la conclusione della soap, i due attraverseranno un periodo molto difficile. Le condizioni di salute della Korludag, che sarà arrivata quasi al termine della gravidanza, peggioreranno improvvisamente e si inizierà a temere per la sua vita. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Brave and Beautiful, Puntate ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 2 giugno 2022)andfinisce vittima del piano di vendetta di Riza, ed alla fine le sue condizioni peggiorano. Anche il bimbo che aspetta rischia di perdere la vita… Aand, le difficoltà non sono mai mancate per i protagonisti.e Cesur hanno dovuto affrontare moltissime avversità e, anche verso la conclusione della soap, i due attraverseranno un periodo molto difficile. Le condizioni di salute della Korludag, che sarà arrivata quasi al termine della gravidanza, peggioreranno improvvisamente e si inizierà a temere per la sua vita. Ecco che cosa sta per succedere.and...

