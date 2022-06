L' Argentina batte 3-0 l' Italia e trionfa nella Finalissima

Leggi su agi

(Di mercoledì 1 giugno 2022) AGI - L'campione d'America si aggiudica la terza edizione della, o Coppa dei Campioni Conmebol-Uefa,ndo a Wembley l'campione d'Europa per 3-0. Decisivi i gol di Lautaro Martinez, Angel Di Maria e Paulo Dybala: si tratta del secondo trionfo argentino nelle uniche tre edizioni fin qui disputate, dopo quello del 1993 contro la Danimarca. Nel 1985 invece vinse la Francia contro l'Uruguay. La formazione del ct Roberto Mancini, che non prenderà parte ai prossimi Mondiali, non riesce quindi a togliersi la soddisfazione di un altro trionfo londinese a quasi un anno di distanza da quello degli Europei. L'albiceleste parte aggressiva sin dall'inizio e gestisce le operazioni senza alcun tipo di problema, pur non creando grandi occasioni da gol. Al 28' però il match si sblocca grazie alla ...