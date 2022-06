Licenziamento legittimo per chi usa la 104 per esigenze private (Di martedì 31 maggio 2022) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, abusa dei permessi riconosciuti dalla legge 104/1992 il lavoratore che li utilizza per il disbrigo di esigenze personali. Leggi su studiocataldi (Di martedì 31 maggio 2022) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, abusa dei permessi riconosciuti dalla legge 104/1992 il lavoratore che li utilizza per il disbrigo dipersonali.

