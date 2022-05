Viaggio di Salvini a Mosca, interviene Di Maio: “Governo non sapeva nulla. Con Putin ci parla Draghi, la guerra non è tema da tour estivo” (Di sabato 28 maggio 2022) Luigi Di Maio conferma che la Farnesina e il Governo hanno scoperto le intenzioni di Matteo Salvini di andare in missione a Mosca soltanto dai media. Il ministro degli Esteri interviene sull’ipotesi di un Viaggio in Russia del leader della Lega parlando alla rassegna ‘Forum in Masseria’, dopo che lo stesso Salvini ha confermato le indiscrezioni di venerdì sera, spiegando però che “certezze non ce ne sono”. Di Maio si aggiunge al coro delle critiche, arrivate dal Pd come da Fratelli d’Italia, avvertendo il leghista: “Queste vicende richiedono ulteriore responsabilità, in un momento così delicato è la postura del Paese che viene rappresentata”. Poi il ministro spiega: “Credo che se si deve parlare con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Luigi Diconferma che la Farnesina e ilhanno scoperto le intenzioni di Matteodi andare in missione asoltanto dai media. Il ministro degli Esterisull’ipotesi di unin Russia del leader della Legando alla rassegna ‘Forum in Masseria’, dopo che lo stessoha confermato le indiscrezioni di venerdì sera, spiegando però che “certezze non ce ne sono”. Disi aggiunge al coro delle critiche, arrivate dal Pd come da Fratelli d’Italia, avvertendo il leghista: “Queste vicende richiedono ulteriore responsabilità, in un momento così delicato è la postura del Paese che viene rappresentata”. Poi il ministro spiega: “Credo che se si devere con ...

Advertising

CottarelliCPI : L'idea che Salvini stia anche solo considerando un viaggio a Mosca mi sembra proprio assurda. Dice che andrà solo s… - pfmajorino : Comunque il problema del viaggio di #Salvini è che poi vorrebbe tornare. - repubblica : Salvini frena sul suo viaggio in Russia: 'Non e' certo che andro'. Non e' come fare un week end a Forte dei Marmi' - Rob76282550 : @LiaQuartapelle Cara Signora Lia, vedo che insiste imperterrita nonostante gli insulti. Bene commentiamo il possibi… - fattoquotidiano : Viaggio di Salvini a Mosca, interviene Di Maio: “Governo non sapeva nulla. Con Putin ci parla Draghi, la guerra non… -