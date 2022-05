Roma, la gioia dei Friedkin: 'Un'emozione enorme' - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di giovedì 26 maggio 2022) La gioia dei Romanisti per il trionfo in Conference League Roma, 26 maggio 2022 - Il giorno dopo l'emozione si sente ancora forte e chiara. La Roma ha trionfato nella prima edizione della Conference ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Ladeinisti per il trionfo in Conference League, 26 maggio 2022 - Il giorno dopo l'si sente ancora forte e chiara. Laha trionfato nella prima edizione della Conference ...

fanpage : #RomaFeyenoord José #Mourinho scoppia in lacrime al triplice fischio finale. Poi arriva una conferma importante ch… - DAZN_IT : Mourinho: 'Vincere l'Europa League con il Manchester United è quasi naturale. Vincere la Champions col Porto non è… - fanpage : In diretta i festeggiamenti dei tifosi giallorossi al Circo Massimo. La Roma ha vinto la #ConferenceLeague e la gio… - proietta : RT @urbelab: E niente, piango in metro e la gente me guarda preoccupata. Glielo dico che finalmente so lacrime de gioia? #UECLfinal #Roma #… - betman : Quanto è bello piangere (di gioia!). Cosa è la Roma per noi (diciamo per me) #RomaFeyenoord #ROMAHAVINTO -