yuasa battery petkovic presenta koprivica

Sarà una bella colonia serba quella a disposizione di coach Massimiliano Ortenzi e della Yuasa Battery Grottazzolina nella prossima stagione sportiva. A guidarla, per anzianità di servizio in casa Yuasa è l'opposto Dusan Petkovic in questo periodo proprio in Serbia a godersi il meritato riposo in vista del prossimo anno. Da li Dusan ha raccontato lo splendido rapporto di amicizia che lo lega al connazionale Lazar Koprivica, nuovo acquisto della Yuasa Battery: "La nostra è un'amicizia nata più di vent'anni fa – racconta Petkovic - ci conoscemmo in un camp destinato agli atleti più di prospettiva della Serbia, Lazar giocava nel settore giovanile della Stella Rossa e io nel Nis.