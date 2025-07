Rinaldi firma ora è ufficialmente a Osaka

Un nuovo capitolo si apre per Tommaso Rinaldi, ora ufficialmente un giocatore dei Sakai Blazers di Osaka. Dopo anni in Italia, l’ormai ex schiacciatore della Valsa Group si prepara a vivere un’esperienza unica nel cuore del Giappone, firmando un contratto biennale che lo legherà ai colori gialloneri fino al 2027. È un sogno che si realizza e che segna l’inizio di una sfida emozionante nel panorama internazionale.

Da lunedì Tommaso Rinaldi è in tutto e per tutto un giocatore 'giapponese', annunciato ufficialmente dalla sua nuova squadra asiatica, la Sakai Blazers, nel territorio di Osaka, con un contratto biennale che lo legherà ai colori gialloneri del club nipponico fino al 2027. "Sono profondamente grato per l'opportunità di unirmi ai Nipponsteel Sakai Blazers di Osaka – le prime parole dal Sol Levante dell'ormai ex schiacciatore della Valsa Group –. È un grande onore essere accolti in una squadra con questa tradizione, passione, professionalità ". Il club della città di Sakai, nell'area metropolitana di Osaka, è infatti uno dei più longevi e blasonati del Giappone, con 17 titoli vinti e una storia che è iniziata addirittura nel 1939.

