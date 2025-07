DIRETTA Calciomercato tutte le notizie di mercoledì 2 luglio LIVE

Se sei appassionato di calcio e vuoi rimanere aggiornato in tempo reale sulle mosse più calde del calciomercato, sei nel posto giusto. Oggi, 2 luglio, ti portiamo tutte le ultime notizie e le trattative più importanti di Serie A, tra cui i colpi di Napoli, Inter, Juventus e Milan. Scopri quali operazioni stanno infiammando l’estate italiana e prepara la tua strategia per la nuova stagione!

Le ultime di mercato su Napoli, Inter, Juventus, Milan e tutti i colpi delle altre società di Serie A Segui le principali operazioni di calciomercato delle big di Serie A e le ultime trattative che infiammano l'estate del campionato italiano. Hakan Calhanoglu (LaPresse) – Calciomercato.it Accelerata decisiva della Juventus, che chiude il colpo Jonathan David per l'attacco di Tudor dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club per mano del Real Madrid. Anche l' Inter è fuori dalla competizione a stelle e strisce, con il caso Calhanoglu a scuotere l'ambiente nerazzurro dopo l'arrivo di Bonny. Il Milan invece si appresta ad accogliere Ricci, che domani svolgerà le visite mediche.