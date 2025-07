Nunez o Lucca? De Laurentiis ha scelto | incontro con l’agente!

Il calciomercato estivo è appena iniziato, ma il Napoli si muove già con decisione. Aurelio De Laurentiis ha incontrato l’agente di Nunez o Lucca de Laurentiis, puntando a rafforzare l’attacco e mantenere alta la competitività della squadra. La strategia del club azzurro si fa sempre più chiara: puntare su nomi di primo piano per sognare in grande. La vera sfida ora è convincere i gioielli a indossare il bianco azzurro, e il futuro si fa ancora più interessante.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sembra aver rotto gli indugi per quanto riguarda il colpo in attacco: spunta l’incontro con il suo agente. Il calciomercato estivo è iniziato da poche ore, ma il Napoli è già molto attivo da settimane con l’intento di regalarsi una rosa competitiva per ogni fronte. In casa azzurra c’è la consapevolezza di avere una buona base, che va però puntellata per restare al passo delle proprie ambizioni nel campionato di Serie A, e non solo. L’acquisto a parametro zero di Kevin De Bruyne è un segnale di come i campioni d’Italia in carica vogliano rilanciarsi in vista della prossima stagione, per cui sono attese ulteriori novità quanto prima. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it