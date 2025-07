Cesena Basket 2005 la passione non ha ferie L’estate è il momento giusto per migliorare

Cesena Basket 2005 dimostra che la passione non conosce pause, anche in estate. Con Gabriele Guidi come guida, l’obiettivo è far innamorare i giovani dello sport, perché quando il cuore batte per il gioco, tutto il resto diventa una conquista. Questa stagione, tra centro estivo, tornei e lezioni di tecnica, rappresenta il momento perfetto per migliorarsi e vivere appieno la propria passione. La strada verso il successo inizia ora!

"Il nostro primo obiettivo è far innamorare dello sport. Perché quando ti innamori del gioco, la parte più importante è fatta. Tutto il resto viene dopo". Lo dice Gabriele Guidi, punto di riferimento del settore giovanile della Cesena Basket 2005 che in queste settimane ha organizzato e continua a organizzare una serie di eventi che spaziano del centro estivo, ai tornei divisi per fasce di età, fino alle lezioni di tecnica per curare i fondamentali in vista della nuova stagione. "L'estate è il momento migliore per migliorare - sorride Guidi - perché superando le necessità della routine che caratterizza tutto il resto dell'anno, si possono organizzare al meglio i propri tempi".

