Riace dichiarato decaduto il sindaco Mimmo Lucano

Lucano è stato condannato nell'ambito nel processo ''Xenia'' sugli illeciti nella gestione dell'accoglienza dei migranti a Riace.

Cittadinanza facile, quanti "sì" nella Riace di Lucano: i numeri del disastro - Riace, simbolo di una diversa narrazione sull'immigrazione, si trova al centro di un nuovo disastro politico.

Riace, Mimmo Lucano dichiarato decaduto dalla carica di sindaco. "Già pronto il ricorso" - Lo ha deciso il tribunale di Locri, accogliendo il ricorso della Prefettura di Reggio Calabria.

Mimmo Lucano è stato dichiarato decaduto da sindaco di Riace dal tribunale di Locri - Il tribunale di Locri, in provincia di Reggio Calabria, ha dichiarato Mimmo Lucano decaduto da sindaco di Riace a causa della sua condanna definitiva per falso.