Forlì addio al miele di Pollone e Pascolo Veleno invece da Cinciarini e Parravicini

Giornata di addii, quella di ieri, in casa Pallacanestro 2.015. Alla conclusione dei rispettivi accordi (tutti contratti in scadenza al 30 giugno), la società di viale Corridoni ha infatti brevemente annunciato la separazione da ben sei protagonisti della scorsa stagione. Nulla di inatteso rispetto alle voci di mercato delle ultime settimane, ma Forlì ha salutato diversi elementi che hanno segnato la storia recente del club. Così, dopo tre campionati in maglia Unieuro, capitan Daniele Cinciarini e Luca Pollone (diretto a Rimini) non saranno più agli ordini di coach Antimo Martino. Stesso destino che tocca anche a Daniele Magro e Davide Pascolo, entrambi sotto San Mercuriale dalla stagione 202324. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net