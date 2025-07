I pompieri smentiscono il Pd | Il caldo non c' entra nulla sul crollo dell' insegna Generali

I pompieri smentiscono il PD e chiariscono che il caldo non ha nulla a che vedere con il crollo dell'insegna Generali. Dopo l'ennesimo episodio, gli eco-ansiosi devono ingoiare un altro boccone amaro, con le temperature bollenti che rendono tutto più difficile. I Vigili del Fuoco, punti di riferimento in queste emergenze, sono pronti a fare luce: «Le cause possono essere...» e così ci ricordano quanto sia fondamentale affidarsi alla scienza e alla competenza.

E alla fine, com’era ovvio, gli eco-ansiosi hanno dovuto ingoiare l’ennesimo boccone amaro. E chissà quanto gli brucerà lo stomaco, viste le temperature bollenti. Non resta che toccare ferro, pardon acciaio, per evitare altre figuracce. Il giorno dopo la grande paura, con quell’enorme insegna collassata su se stessa a quasi 200 metri di altezza, ci pensano i Vigili del Fuoco a sbugiardare i profeti di sventura green. «Le cause possono essere molteplici, vanno approfondite: non abbiamo mai parlato di temperature elevate», ha sottolineato ieri il comandante ingegnere dei pompieri di Milano, Calogero Turturici, smentendo le tesi allarmistiche che si erano propagate subito dopo il crollo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - I pompieri smentiscono il Pd: "Il caldo non c'entra nulla sul crollo dell'insegna Generali"

