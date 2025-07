Gaza Trump | Israele ha accettato una tregua di 60 giorni

In un clima di tensione e speranza, le ultime notizie portano una ventata di sollievo: Israele ha accettato una tregua di 60 giorni a Gaza, annunciata dal presidente Donald Trump. Questa mossa rappresenta una possibilità di dialogo e pacificazione in un’area segnata da conflitti incessanti. La proposta sarà consegnata ai responsabili di Hamas attraverso Qatar ed Egitto, già coinvolti nei negoziati passati. Riusciranno queste iniziative a cambiare il corso della storia?

Donald Trump ha annunciato che Israele avrebbe accettato una proposta di tregua di 60 giorni a Gaza. «Israele ha accettato le condizioni necessarie per finalizzare il cessate il fuoco di 60 giorni, durante il quale lavoreremo con tutte le parti per porre fine alla guerra», ha scritto il presidente americano su Truth Social. La proposta sarĂ consegnata ad Hamas dai rappresentanti di Qatar ed Egitto, giĂ coinvolti nei precedenti tentativi di mediazione. «I qatarioti e gli egiziani, che hanno lavorato duramente per contribuire a portare la pace, presenteranno questa proposta finale», ha aggiunto Trump. 🔗 Leggi su Lettera43.it