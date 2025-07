Agguato nella notte a Porta Capuana | 27enne ucciso con una coltellata al torace

Una notte di terrore a Porta Capuana scuote Napoli, dove un giovane di 27 anni di origini marocchine ha perso tragicamente la vita a causa di un'aggressione con arma bianca. La giovane vittima è stata raggiunta da un colpo fatale al torace nella tarda serata di ieri, lasciando la comunità sgomenta e le forze dell'ordine all’opera per chiarire i motivi di questa violenta vicenda. L'episodio segna un ulteriore capitolo di violenza nel cuore della città .

È morto dissanguato in ospedale, colpito da una profonda ferita al torace. Vittima un 27enne di origini marocchine, raggiunto da un fendente nella tarda serata di ieri in via Alessandro Poerio, a pochi passi da Porta Capuana, nel cuore di Napoli.

