Descalzi tuona | Vent’anni di cadute in Europa

In un dibattito acceso agli Stati Generali dell’Energia, Descalzi denuncia con fermezza: “Vent’anni di cadute in Europa”. Le sue parole di fuoco sottolineano la necessità di un'azione tempestiva e decisa per rilanciare il settore energetico, altrimenti il Vecchio Continente rischia di rimanere indietro rispetto alla concorrenza globale. Un monito che invita tutti a riflettere sul futuro energetico del nostro continente.

Parole di fuoco dell'ad Eni agli Stati generali dell'Energia: "Noi parliamo, gli altri corrono"

