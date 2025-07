Accoltellato nella notte in via Poerio 27enne muore in ospedale

Una notte drammatica a Napoli: un giovane di 27 anni perde la vita dopo essere stato ferito con un coltello in via Poerio. La tragedia, ancora sotto indagine, scuote la comunità e riaccende i riflettori sulla sicurezza urbana. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda e le ultime novità sulle indagini dei carabinieri.

Un 27enne marocchino è morto nella notte all'Ospedale del Mare: è stato ferito in via Poerio con una coltellata. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: notte - poerio - 27enne - ospedale

Accoltellato nella notte in via Poerio, 27enne muore in ospedale; Napoli, 27enne accoltellato al torace a Porta Capuana: morto in ospedale.

Accoltellato nella notte in via Poerio, 27enne muore in ospedale - Un 27enne marocchino è morto nella notte all'Ospedale del Mare: è stato ferito in via Poerio con una coltellata ... Riporta fanpage.it

Napoli, 27enne accoltellato al torace a Porta Capuana: morto in ospedale - Tragedia a Napoli, dove questa notte un 27enne di origini marocchine è morto in ospedale per una profonda ferita al torace. Come scrive msn.com