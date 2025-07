Rosa Elettrica cosa sappiamo della serie Sky con Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli

Alla scena si svela un mondo di tensione e mistero, dove giovani protagonisti si confrontano con le sfide del crimine e della vendetta. Rosa Elettrica promette di catturare l’attenzione degli spettatori con una trama avvincente e interpretazioni di alto livello. Restate con noi per scoprire tutte le anticipazioni sulla serie Sky Original che sta facendo già parlare di sé, tra suspense e drammi intensi.

All'Italian Global Series Festival abbiamo assistito alla presentazione della nuova serie Sky Original con Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli. Ecco tutto qualche anticipazione. Una giovane agente sotto copertura, un ancor più giovane boss della camorra, sono questi i protagonisti della nuova serie Sky Original, Rosa Elettrica, una delle produzioni presentate all'Italian Global Series Festival che più ci ha intrigato e incuriosito. Alla regia c'è Davide Marengo, che per Sky aveva già diretto la serie Un'estate fa, mentre nei panni dei protagonisti ci sono Maria Chiara Giannetta, che di recente vedremo anche in Blanca e Francesco di Napoli (La paranza dei bambini, Romulus). 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Rosa Elettrica, cosa sappiamo della serie Sky con Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli

Linneo non ci sarà più in Blanca 3, ma arriva Cane 3 nella vita della protagonista interpretata da Maria Chiara Giannetta Vi piace il nuovo amico a quattro zampe e avete intuito di che razza è ? #Blanca3 #Blanca #blancalaserie Vai su Facebook

La conferenza stampa di Blanca 3 con Maria Chiara Giannetta all’Italian Global Series Festival. La terza stagione in onda in autunno con tante novità . Il cane Linneo non sarà presente. Entrano nel cast Matilde Gioli e Domenico Diele https://youtu.be/1gaHV0V Vai su X

