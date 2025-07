Sincronette in gara il 13 luglio a Riccione

Appuntamento prestigioso per le sincronette Master del Nuoto Sub Faenza, impegnate domenica 13 luglio a Riccione con il Libero Combinato ai Campionati italiani di nuoto artistico. Un appuntamento prestigioso, conquistato grazie agli ottimi risultati ottenuti. "È stata davvero una grande annata - commenta con soddisfazione Asia Quadalti, una delle allenatrici del club faentino - e finalmente iniziamo a raccogliere i frutti dell’impegno e dei sacrifici fatti in questi ultimi tre anni sia da parte delle atlete che delle allenatrici. Il nostro obiettivo rimane ovviamente quello di continuare a crescere e migliorare: ci auguriamo di conseguenza che la stagione 202526 sia ancora più bella e ricca di soddisfazioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sincronette in gara il 13 luglio a Riccione

