Bonny la firma è oggi! E per il raduno con l’Inter tra due date – TS

Oggi si scrive un nuovo capitolo per Bonny, con la firma ufficiale che sancisce il suo ingresso nell’Inter. Dopo aver completato le visite mediche e condiviso contenuti multimediali, l’attaccante francese si appresta a firmare un contratto quadriennale da due milioni di euro all’anno. Un passo importante che avvicina Bonny al suo debutto in maglia nerazzurra: l’attesa sta per terminare, e il futuro dell’Inter si fa sempre più brillante.

La firma di Yann-Ange Bonny non è ancora arrivata, ma avverrà oggi, perché si aspettava il rientro della dirigenza dell’Inter. Ieri ha svolto le visite e fatto alcuni contenuti multimediali. Poi partirà per ritornare in vista del ritiro. FIRME – La giornata di Bonny all’Inter continua oggi con la firma sul contratto. L’attaccante francese firmerà per quattro anni a due milioni di euro a stagione. Ieri, il francese ha svolto le visite mediche per poi realizzare alcuni contenuti multimediali. Oggi firma in sede in Viale della Liberazione e poi l’annuncio ufficiale. Si aspettava infatti il rientro in Italia dei dirigenti dell’Inter, avvisati a Malpensa questa mattina, per completare con tanto di comunicato ufficiale l’arrivo del giocatore dal Parma. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny, la firma è oggi! E per il raduno con l’Inter tra due date – TS

In questa notizia si parla di: bonny - inter - firma - raduno

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

Inter, è il giorno di Bonny: le prime immagini dell’attaccante francese, arrivato a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto ? Vai su Facebook

La Roma accoglie Le Fée: il VIDEO dell'arrivo; Serie A 2016-2017: date di ritiri e amichevoli di tutte le squadre; UFFICIALE: PIRLO NUOVO ALLENATORE DELLA JUVE.

FCIN1908 / Inter, Bonny firmerà domani e non oggi il contratto: cosa c’è dietro - Yoan Bonny firmerà domani e non oggi il suo contratto con l'Inter: ecco cosa c'è dietro secondo quanto appreso da FCIN1908. Da fcinter1908.it

Bonny, oggi visite e firma. Ora il reparto è completo, più avanti l’Inter valuterà… - Dopo lo sbarco a Milano nella serata di ieri, l'attaccante è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro ... Lo riporta fcinter1908.it