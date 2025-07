Tornei estivi firmati Msp grande successo

I tornei estivi firmati MSP a Prato si sono rivelati un vero trionfo, con ben 144 squadre iscritte che testimoniano la grande passione per il calcio e l’ottima organizzazione. Un risultato straordinario che premia l’impegno di tutti i collaboratori e la volontà di promuovere lo sport come momento di aggregazione e divertimento. "Per questo risultato straordinario," sottolinea il presidente Matteo Giusti, "voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa meravigliosa manifestazione..."

E’ un grande successo raggiunto dal comitato provinciale Msp per i tornei estivi di calcio a 5, 7 e 11 della provincia di Prato: ben 144 le squadre iscritte. Un numero che conferma l’ottima organizzazione dei tornei e la voglia di fare sport. "Per questo risultato straordinario – sottolinea il presidente di Msp Prato, Matteo Giusti – voglio ringraziare tutti i collaboratori che, nei miei 12 anni di presidenza, hanno reso possibile tutto questo, rendendo il nostro comitato sempre più forte sia dal punto di vista numerico che qualitativo. Poter annunciare 144 iscritti ai nostri campionati estivi è motivo di grande orgoglio". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tornei estivi firmati Msp, grande successo

In questa notizia si parla di: tornei - estivi - successo - firmati

Grest, camp estivi, tornei e serate culturali: tutti gli eventi da non perdere in Valtrebbia - Scopri un’estate ricca di emozioni e opportunità nella splendida Valtrebbia! Dal Grest camp all’Iscrizione al Bobbio Summer Ballet Intensive, ogni evento promette momenti indimenticabili, tra tornei sportivi, serate culturali e attività per tutti i gusti.

Tornei estivi firmati Msp, grande successo; Volley e Basket, i successi estivi firmati Csi continuano; San Pellegrino, il 19 e 20 agosto il primo torneo e premio alla memoria di Alfredo Calligaris.

Tornei estivi firmati Msp, grande successo - E’ un grande successo raggiunto dal comitato provinciale Msp per i tornei estivi di calcio a 5, 7 e 11 della provincia di Prato: ben 144 le squadre iscritte. Secondo lanazione.it

Calcio, i tornei estivi – Tempo di semifinali al Città di Suzzara: Bar 501-Partenhope e Montanari Bevande-La Verace - Suzzara I quarti di finale del torneo “Città di Suzzara” hanno emesso i loro verdetti. Si legge su vocedimantova.it