Cosa fare a Bologna oggi | eventi di mercoledì 2 luglio 2025

Bologna, 2 luglio 2025 – Un’altra giornata di eventi, rassegne e iniziative culturali è appena iniziata, offrendo a chi è rimasto sotto le Due Torri diverse opzioni per trascorrere al meglio questo mercoledì in città. Ecco quali sono gli appuntamenti in programma a Bologna oggi. Alle 17.30, nella biblioteca Scandellara, è previsto l’incontro del gruppo di lettura Leggere Simenon nelle biblioteche per confrontarsi su Il grande Bob di Georges Simenon. Alle 18.30, alle Serre dei Giardini Margherita, è tutto pronto per ZED Festival con la sua inaugurazione. A seguire, alle 19.15, apre le danze la performance live Latte+. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it