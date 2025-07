Marche Saltamartini Pnrr Salute | Provvedimenti procedono spediti

Le Marche si stanno muovendo con grande determinazione per rispettare le scadenze del PNRR Salute, un obiettivo fondamentale per il futuro sanitario della regione. I provvedimenti regionali, infatti, procedono spediti verso la realizzazione e la rendicontazione delle opere previste, con un target irrinunciabile al 30 giugno 2026. Vediamo insieme quali sono i passi piĂą importanti di questo percorso strategico.

I provvedimenti regionali in vista della scadenza per la realizzazione e rendicontazione delle opere previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute "procedono speditamente e il target al 30 giugno 2026 è inderogabile". Lo ha spiegato nell'Aula del Consiglio Regionale il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini. I dettagli spiegati da Saltamartini . " Dei 9 Ospedali di Comunità " previsti nelle Marche "in due i lavori sono terminati, a Loreto e Chiaravalle" ha detto "per gli altri sette nei cantieri sono in corso di esecuzione i lavori.