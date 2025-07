Golf Green bollenti a Vinci e Montelupo non hanno fermato agonismo e divertimento

Nonostante le temperature torride, il fine settimana di giugno ha acceso la passione sui green di Vinci e Montelupo. Golfisti determinati hanno sfidato il sole cocente, dimostrando che l’agonismo e il divertimento non si fermano davanti a nulla. Ecco come i protagonisti si sono imposti in questa prova di resistenza e abilità , regalando emozioni e spettacolo. La sfida continua, con nuovi traguardi da raggiungere e vittorie da festeggiare.

L'ultimo fine settimana di giugno ha visto i golfisti empolesi sfidare il caldo. Sabato scorso al Golf Bellosguardo di Vinci Roberto Perrino ha battuto canicola e avversari imponendosi nel Trofeo Laviosa 103, gara giocata sulla distanza di nove buche. Il giocatore di Cosmopolitan ha terminato la gara con 42 colpi. In prima categoria Roberto Brotini (17) ha invece preceduto Lorenzo Cavallini, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Ha completato il podio, salendo sul terzo gradino, Pierluigi Gagli (15). In seconda categoria Carlo Carifi (19) ha ottenuto il successo seguito da Uberto Grisolini (17) e Stefano Tronchetti (16), mentre in terza categoria Simonetta Marchionni (22) ha superato di misura Riccardo Alderighi.

