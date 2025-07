Alligator Alcatraz Trump | Gli dobbiamo insegnare come scappare dagli alligatori

Alligator Alcatraz: un nome che fa scalpore e solleva interrogativi sulla gestione delle frontiere. Durante la visita di Donald Trump al nuovo centro di detenzione nelle Everglades, la discussione si è accesa, tra ironia e preoccupazione. Ma cosa succede quando si tratta di insegnare ai migranti come scappare dagli alligatori? Trump ha scherzato, lasciando intendere che...

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha visitato il nuovo centro di detenzione per immigrati nelle Everglades, in Florida, soprannominato “Alligator Alcatraz”. Mentre lasciava la Casa Bianca, un giornalista ha chiesto a Trump se l’idea fosse quella di far attaccare i migranti in fuga dagli animali selvatici. “Immagino che sia questa l’idea”, ha risposto. “Non è un bel lavoro”. Trump ha poi scherzato dicendo che “insegneremo loro come scappare da un alligatore se riescono a fuggire dalla prigione”. “Non correte in linea retta. Correte così”, e ha mosso la mano con un movimento a zigzag. “E sapete una cosa? Le vostre possibilità aumentano dell’1% circa”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alligator Alcatraz, Trump: “Gli dobbiamo insegnare come scappare dagli alligatori”

