Finali nazionali Uisp Volley Arno in vetrina Le ragazzine valdarnesi non deludono

Le finali nazionali UISP di Rimini sono state il palcoscenico perfetto per le giovani promesse della Volley Arno Montevarchi, che hanno lasciato il segno con prestazioni sorprendenti. Le ragazzine valdarnesi hanno dimostrato talento, determinazione e spirito di squadra, elevando il nome del loro territorio tra le migliori d’Italia. La loro vittoria si trasforma in un esempio di passione e crescita, incarnando il vero spirito del volley giovanile. Un risultato che promette grandi future soddisfazioni.

La Volley Arno Montevarchi è stata protagonista assoluta, lo scorso week end, alle finali nazionali Uisp di Rimini, dove hanno brillato tutte le formazioni giovanili. La trasferta romagnola si è conclusa con risultati eccezionali, confermando ancora una volta la qualità e la crescita del vivaio montevarchino. A mettersi in mostra sul palcoscenico nazionale sono state in particolare le Under 16 e le Under 14, capaci di conquistare il titolo nazionale Uisp nelle rispettive categorie, dopo un percorso entusiasmante e ricco di emozioni. Ottima anche la prova delle Under 13, che hanno raggiunto con merito la semifinale, dimostrando grande determinazione e talento.

