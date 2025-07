Usa fermano alcune consegne armi a Kiev

Le recenti decisioni degli Stati Uniti di interrompere alcune consegne di armi all'Ucraina, inclusi missili antiaerei, segnano un momento cruciale nel contesto geopolitico. La Casa Bianca giustifica questa scelta come una mossa volta a prioritizzare gli interessi nazionali, evidenziando le tensioni tra supporto militare e preoccupazioni sulla sicurezza delle proprie scorte. Ma quali potrebbero essere le ripercussioni di questa svolta?

8.16 Gli Stati Uniti hanno interrotto alcune consegne di armi all'Ucraina, compresi missili antiaerei. Così la Casa Bianca, confermando notizie di stampa. "Questa decisione è stata presa per mettere al primo posto gli interessi americani -ha detto la portavoce Kellya seguito della revisione, da parte del Dipartimento Difesa,dell'assistenza Usa ad altri Paesi in tutto il mondo". Da Washington preoccupazione per la diminuzione delle proprie scorte di armi e munizioni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it