campionati nazionali di artistica polisportiva barbanella medaglie a rimini

Le medaglie, i podi e le conferme sono stati i protagonisti di un weekend indimenticabile a Rimini per la Polisportiva Barbanella Uno. La società di ginnastica artistica ha portato sul tatami 22 talentuose atlete, che hanno conquistato il cuore del pubblico e il podio con orgoglio e determinazione. Questa settimana, il racconto delle loro imprese si trasforma in un’ispirazione per tutti gli appassionati di sport e dedizione.

Medaglie, podi e conferme per la Polisportiva Barbanella Uno a Rimini. La società di ginnastica artistica era presente al campionato nazionale di ginnastica artistica di Rimini: come ogni anno, la stagione si chiude con " Ginnastica in festa " che vede protagoniste centinaia di atlete che competono per l'ambìto titolo di campionesse nazionale. Tra queste c'erano 22 ginnaste della Polisportiva Barbanella Uno e le soddisfazioni non si sono fatte attendere: le ginnaste, infatti, tornano a casa svariati titoli nazionali e ottimi piazzamenti. Per quanto riguarda il circuito individuale, si conferma campionessa nazionale Alessia Lori, già vincitrice la scorsa stagione, ma quest'anno nella categoria superiore, Ld3 base junior 1.

Complimenti alle atlete Emma Mori, Mia Del Ghianda, Miriam Di Gregorio, Aurora Rimini della polisportiva Barbanella Uno di Grosseto per il terzo posto ottenuto ai campionati Nazionali di Ginnastica Artistica categoria Lc3

