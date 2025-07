Tudor un rimpianto Real È tutta un’altra Juventus Ma fa festa solo Garcia

Nel mondo del calcio, ogni sconfitta porta con sé insegnamenti e riflessioni. Il Real Madrid di Xabi Alonso ha dimostrato di essere una squadra compatta e determinata, qualificandosi ai quarti e lasciando la Juventus con un'elaborata mistura di rammarico e dignità. In un torneo ricco di sorprese, questa eliminazione rappresenta un momento di confronto per tutti gli appassionati, ricordandoci che nel calcio, nulla è scritto fino all'ultimo fischio.

Nel Mondiale delle sorprese, non si è fatto sorprendere il Real Madrid di Xabi Alonso che, ieri a Miami, si è qualificato ai quarti della competizione rispedendo in Italia una Juventus che, comunque, tra i vari modi per uscire dalla kermesse, ha trovato il più dignitoso. A scanso di equivoci: nulla da dire sulla qualificazione del Real ( Di Gregorio migliore in campo), ma perdere di misura con le merengues, senza esserne travolta nel risultato né nel gioco, per una Juventus in ristrutturazione e reduce dalla rumba presa dal City, è più che accettabile. Ecco, forse il punto negativo è proprio questo, che cioè i bianconeri si debbano accontentare di una prestazione da squadra, di un’eliminazione prevista e prevedibile, di una squadra che s’impegna, ma che eccelle giusto in Yildiz. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net