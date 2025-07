Sfogo Calhanoglu | il clamoroso retroscena sul like della moglie di Inzaghi

Il mondo del calcio spesso nasconde intrighi e retroscena che sorprendono anche i tifosi più appassionati. Recentemente, un like sospetto della moglie di Inzaghi ha acceso un vero e proprio scandalo, rivelando tensioni ormai esplose nel cuore dell’Inter. La possibile cessione di Calhanoglu non è solo una questione di mercato, ma un segnale di crisi profonda all’interno dello spogliatoio. Ecco cosa si cela dietro questa intricata vicenda.

. Ecco cosa si cela dietro quell'apprezzamento digitale. Il calciomercato Inter, con la quasi certa cessione di Hakan Çalhano?lu, non è solo una questione tecnica o economica, ma il sintomo di una profonda frattura interna. Le tensioni, a lungo sopite, stanno esplodendo pubblicamente, svelando uno spogliatoio spaccato e i retroscena che hanno portato all' addio di Simone Inzaghi. L'ultimo atto è un like sui social della moglie dell'ex tecnico al post sfogo del centrocampista turco. Il caso Çalhano?lu: una risposta diretta a Lautaro e Marotta.

Calhanoglu, clamoroso: giornalista turco svela il contenuto di un suo vocale in cui svela che… Retroscena - Un nuovo capitolo scuote il mondo del calcio: il giornalista turco Serhat rivela in modo esplosivo i dettagli di un vocale di Hakan Calhanoglu, svelando retroscena choc sul suo futuro.

